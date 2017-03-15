"Ленінська кузня" відремонтує фрегат "Гетьман Сагайдачний" - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. ПАТ “Ленінська кузня” виграла тендер на проведення ремонтних робіт на фрегаті “Гетьман Сагайдачний” Військово-морських сил ЗСУ, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.
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“За результатами відкритих торгів на майданчику електронної системи закупівель “Prоzorro” ремонтні роботи на фрегаті “Гетьман Сагайдачний” проводитиме переможець конкурсу ПАТ “Ленінська кузня”, — зазначили у відомстві.
За інформацією Міноборони, повідомлення про проведення зазначеного конкурсу було оприлюднено в порядку, визначеному чинним законодавством.
Нагадаємо, згідно зі щорічною декларацією за 2015 рік, Президент України Петро Порошенко був вказаний як кінцевий бенефіціар ПАТ “Завод “Ленінська кузня”.