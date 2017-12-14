Лень продемонстрировал стопроцентный показатель попаданий в матче НБА

Украинец удачно вошел в игру со скамейки запасных, реализовав слэм-данк с фолом после передачи Троя Дэниелса (16:15). К концу стартовой четверти Лень принес команде еще два пункта и поставил один блок-шот. В следующей половине украинец обыгрывал греческого центрового Косту Куфос, набрав еще 4 очка. Общий доработок представителя “Санс” за 18:39 минуты равнялся 9 очкам (4/4 двухочковые, 1/1 штрафные), 8 подбором, 3 передачам и 1 блок-шотам.

Такая игра Леня не помогла “Финиксу” получить 10-ю победу — 92:99.

Стоит отметить, что лучшими бомбардирами поединка стал форвард “Санс” Ти Джей Уоррен и защитник “Кингс” Джордж Хилл — по 18 очков.

Примечательно, что в составе “солнечных” отсутствовал лидер команды Девин Букер.

Добавим также, “Финикс” имеет 9 побед при 20 поражениях — 13 место на Западе. В “Сакраменто” аналогичные показатели, но на 2 поражения меньше — 12 строчку.