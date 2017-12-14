Лень продемонстрував стовідсотковий показник влучань у матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У зустрічі регулярного чемпіонату НБА “Фінікс Санс” українського “бігмена” Олексія Леня на виїзді поступився “Сакраменто Кінгс”, передає кореспондент УНН.
Українець вдало увійшов до гри з лави запасних, реалізувавши слем-данк з фолом після передачі Троя Деніелса (16:15). До кінця стартової чверті Лень приніс команді ще два пункти та поставив один блок-шот. У наступній половині українець обігравав грецького центрового Косту Куфоса, набравши ще 4 очки. Загальний доробок представника “Санс” за 18:39 хвилини рівнявся 9 очкам (4/4 двоочкові, 1/1 штрафні), 8 підбиранням, 3 передачам і 1 блок-шоту.
Така гра Леня не допомогла “Фініксу” здобути 10-ту перемогу — 92:99.
Варто зазначити, що найкращими бомбардирами поєдинку став форвард “Санс” Ті Джей Воррен і захисник “Кінгс” Джордж Хілл — по 18 очок.
Примітно, що у складі “сонячних” був відсутній лідер команди Девін Букер.
Додамо також, “Фінікс” має 9 звитяг при 20 поразках — 13 місце на Заході. У “Сакраменто” аналогічні показники, але на 2 поразки менше — 12 рядок.