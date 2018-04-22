Легковушка совершила смертельный наезд на пожилого мужчину во Львовской области

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 апреля около 21:50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород в селе Торчиновичи, Старосамборского района", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2114, 29-летний житель города Самбор, совершил наезд на пешехода, 64-летнего жителя Старосамборского района. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водитель и пассажир, который также является жителем Самбора в возрасте 29 лет, получили телесные повреждения.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В то же время, 21 апреля журналистка Виктория Балицкая на своей странице в Facebook сообщила, что прокурор Мостисской прокуратуры сбил пешехода насмерть.

"Это произошло вчера около 22:00 возле села Торгановичи, Старосамборского района. Признание драгера показало 1,2 промилле. Ехал в ВАЗе, с еще одним прокурором с Старосамборской прокуратуры. Пешеход старший, ближе к 60 лет. Был ли пьян, неизвестно пока. Шел якобы по дороге. Расследование проводит прокуратура", - написала она.

Напомним, в Измаиле водитель автомобиля совершил наезд на двух девочек-подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.