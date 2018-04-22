Легковик скоїв смертельний наїзд на літнього чоловіка у Львівській області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. На автодорозі Львів-Самбір-Ужгород, у Львівській області, водій автомобіля ВАЗ-2114 збив 64-річного пішохода, внаслідок чого останній від отриманих травм помер. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 квітня близько 21:50 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород в селі Торчиновичі, Старосамбірського району", – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що водій автомобіля ВАЗ-2114, 29-річний житель міста Самбір, скоїв наїзд на пішохода, 64-річного мешканця Старосамбірського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Водій та пасажир, який також є мешканцем Самбора віком 29 років, отримали тілесні ушкодження.
Наразі поліція встановлює обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Водночас, 21 квітня журналістка Вікторія Балицька на своїй сторінці в Facebook повідомила, що прокурор Мостиської прокуратури збив пішохода на смерть.
"Це сталося вчора близько 22:00 біля села Торгановичі, Старосамбірського району. Освідчення драгером показало 1,2 проміле. Їхав в ВАЗі, з ще одним прокурором із Старосамбірської прокуратури. Пішохід старший, ближче до 60 років. Чи був п’яний, невідомо наразі. Йшов нібито по дорозі. Розслідування проводить прокуратура", – написала вона.
Нагадаємо, в Ізмаїлі водій автомобіля скоїв наїзд на двох дівчат-підлітків, які переходили дорогу по пішохідному переходу.