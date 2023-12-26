Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
  •  102003 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
  •  120447 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
  •  121889 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  148330 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  318180 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  253616 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  196614 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  184604 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  215757 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212976 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  169395 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  151420 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146856 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133371 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122410 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
legkoatletka-maguchikh-i-plovets-zheltyakov-priznani-luchshimi-sportsmenami-goda-nok

Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 05:00  •  14316 просмотра

Read in English

Магучих и Желтяков были названы НОК лучшими спортсменами Украины 2023 года за свои международные победы.

Ярославу Магучих и Александра Желтякова признали лучшими спортсменами 2023 года. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете Украины, передает УНН.

За их выступлениями наблюдали сотни тысячи болельщиков. Их победам радовалась вся страна. Их имена вписаны в современную историю спорта Украины золотыми буквами.

- написали в НОК.

Детали

По решению Экспертной комиссии НОК Украины по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам 2023 года:

"Лучшей спортсменкой 2023 года" стала Ярослава Магучих - чемпионка мира и III Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту);

"Лучший тренер 2023 года" - Татьяна Степанова - личный тренер Ярославы Магучих;

"Лучшим юным спортсменом 2023 года" признан Александр Желтяков -  двукратный чемпиона мира и Европы по плаванию среди юниоров, обладателя олимпийского норматива (на дистанциях 100 и 200 м на спине);

"Лучшим тренером юного спортсмена 2023 года" стал Александр Кулик - личный тренер Александра Желтякова.

Дополнительно

В 2023-м Ярослава Магучих стала "Лучшей спортсменкой августа-2023". Ее тренер также была отмечена за успехи ее воспитанницы.

Александр Желтяков и его тренер Александр Кулик в течение 2023 года дважды получали награды НОК Украины как лучший юный спортсмен месяца и лучший тренер юного спортсмена месяца (в июле и в сентябре).

За подготовку лучшей спортсменки 2023 года Ярославы Магучих награды получат и Федерация легкой атлетики Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Спорт
Легкоатлетка Магучіх та плавець Желтяков визнані найкращими спортсменами року – НОК
Track and field athlete Maguchikh and swimmer Zheltiakov are recognized as the best athletes of the year - NOC
Новости по теме

Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК

Магучих и Желтяков были названы НОК лучшими спортсменами Украины 2023 года за свои международные победы.

Спорт •   •  14316 просмотра
Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК

26 декабря: Международный день крупье, День подарков

Сегодня - Международный день крупье. Также во многих странах отмечают День подарков - традицию дарения, когда деньги, собранные в церквях, раздают нуждающимся.

УНН Lite •   •  17393 просмотра
26 декабря: Международный день крупье, День подарков

В Украине сегодня дожди, на Киевщине - опасные метеоявления

В Украине ожидается дождливая погода с максимальной температурой 11°C; в Киевской области предупредили об опасных условиях, включая сильный ветер.

Общество •   •  19606 просмотра
В Украине сегодня дожди, на Киевщине - опасные метеоявления

ВСУ ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму

Украинские военные нанесли удар по российскому кораблю "Новочеркасск" в Крыму, сообщил генерал-лейтенант Воздушных сил Николай Олещук.

Война •   •  26117 просмотра
ВСУ ударили по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Крыму

Турецкий телеканал TGRT Haber уволил ведущую, которая появилась в эфире с чашкой Starbucks

Турецкий телеканал TGRT уволил ведущую новостей за демонстрацию чашки Starbucks в эфире, ссылаясь на косвенную рекламу и произраильские связи.

Новости Мира •   •  20796 просмотра
Турецкий телеканал TGRT Haber уволил ведущую, которая появилась в эфире с чашкой Starbucks

На этой неделе в Турции планируют провести первый полет новейшего истребителя KAAN

Новый турецкий боевой самолет KAAN совершит свой первый полет 27 декабря. Первые наземные испытания самолета начались еще в марте этого года.

Новости Мира •   •  23032 просмотра
На этой неделе в Турции планируют провести первый полет новейшего истребителя KAAN

Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банковские активы на 631 млн грн, чтобы рассчитаться с кредиторами

Активы 10 ликвидируемых украинских банков на сумму более 631 миллиона гривен будут проданы Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Экономика •   •  22491 просмотра
Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу банковские активы на 631 млн грн, чтобы рассчитаться с кредиторами

Один из крупнейших банков Франции в ближайшее время продаст свой бизнес в России

Societe Generale намерена уйти с российского рынка, продав свои акции, в том числе доли в крупнейших компаниях, примерно за 75 миллионов долларов США Росбанку.

Новости Мира •   •  18914 просмотра
Один из крупнейших банков Франции в ближайшее время продаст свой бизнес в России

В США продают дом из культового рождественского фильма "Один дома 2"

Таунхаус на Манхэттене, в котором персонаж Маколея Калкина защищался от "липких бандитов" в "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", продается за 6,7 6,7 миллиона долларов.

Новости Мира •   •  17901 просмотра
В США продают дом из культового рождественского фильма "Один дома 2"

Количество заявок на беженство в ЕС выросло до миллиона за год. На первом месте - Германия

В 2023 году количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС достигло 1 миллиона, что на 22% больше, чем в прошлом году; Германия лидирует с более чем 325 000 запросов.

Наши за границей •   •  18151 просмотра
Количество заявок на беженство в ЕС выросло до миллиона за год. На первом месте - Германия