Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК

Ярославу Магучих и Александра Желтякова признали лучшими спортсменами 2023 года. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете Украины, передает УНН.

За их выступлениями наблюдали сотни тысячи болельщиков. Их победам радовалась вся страна. Их имена вписаны в современную историю спорта Украины золотыми буквами. - написали в НОК.

Детали

По решению Экспертной комиссии НОК Украины по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам 2023 года:

"Лучшей спортсменкой 2023 года" стала Ярослава Магучих - чемпионка мира и III Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту);

"Лучший тренер 2023 года" - Татьяна Степанова - личный тренер Ярославы Магучих;

"Лучшим юным спортсменом 2023 года" признан Александр Желтяков - двукратный чемпиона мира и Европы по плаванию среди юниоров, обладателя олимпийского норматива (на дистанциях 100 и 200 м на спине);

"Лучшим тренером юного спортсмена 2023 года" стал Александр Кулик - личный тренер Александра Желтякова.

Дополнительно

В 2023-м Ярослава Магучих стала "Лучшей спортсменкой августа-2023". Ее тренер также была отмечена за успехи ее воспитанницы.

Александр Желтяков и его тренер Александр Кулик в течение 2023 года дважды получали награды НОК Украины как лучший юный спортсмен месяца и лучший тренер юного спортсмена месяца (в июле и в сентябре).

За подготовку лучшей спортсменки 2023 года Ярославы Магучих награды получат и Федерация легкой атлетики Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины