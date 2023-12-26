Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК
Киев • УНН
Магучих и Желтяков были названы НОК лучшими спортсменами Украины 2023 года за свои международные победы.
Ярославу Магучих и Александра Желтякова признали лучшими спортсменами 2023 года. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском Комитете Украины, передает УНН.
За их выступлениями наблюдали сотни тысячи болельщиков. Их победам радовалась вся страна. Их имена вписаны в современную историю спорта Украины золотыми буквами.
Детали
По решению Экспертной комиссии НОК Украины по определению лучших спортсменов и тренеров месяца по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам 2023 года:
"Лучшей спортсменкой 2023 года" стала Ярослава Магучих - чемпионка мира и III Европейских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту);
"Лучший тренер 2023 года" - Татьяна Степанова - личный тренер Ярославы Магучих;
"Лучшим юным спортсменом 2023 года" признан Александр Желтяков - двукратный чемпиона мира и Европы по плаванию среди юниоров, обладателя олимпийского норматива (на дистанциях 100 и 200 м на спине);
"Лучшим тренером юного спортсмена 2023 года" стал Александр Кулик - личный тренер Александра Желтякова.
Дополнительно
В 2023-м Ярослава Магучих стала "Лучшей спортсменкой августа-2023". Ее тренер также была отмечена за успехи ее воспитанницы.
Александр Желтяков и его тренер Александр Кулик в течение 2023 года дважды получали награды НОК Украины как лучший юный спортсмен месяца и лучший тренер юного спортсмена месяца (в июле и в сентябре).
За подготовку лучшей спортсменки 2023 года Ярославы Магучих награды получат и Федерация легкой атлетики Украины и Центральный спортивный клуб Вооруженных Сил Украины
Легкоатлетка Магучих и пловец Желтяков признаны лучшими спортсменами года - НОК
Магучих и Желтяков были названы НОК лучшими спортсменами Украины 2023 года за свои международные победы.
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