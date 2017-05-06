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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Легкоатлет А.Проценко вошел в топ-8 первого этапа "Бриллиантовой лиги"

Киев • УНН

 • 14738 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. На первом этапе самых престижных мировых легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига", который состоялся в Дохе (Катар), Украину представлял один спортсмен Андрей Проценко. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.

Легкоатлет А.Проценко вошел в топ-8 первого этапа "Бриллиантовой лиги"

Наш соотечественник начал сезон с результата 2,26 м и замкнул первую восьмерку прыгунов в высоту. С таким же показателем соревнования завершили еще три спортсмена, но за попытками им удалось занять более высокие места, чем в украинца. С лучшим результатом сезона в мире, 2,36 м, победил уроженец Катара Мутаз Эсса Баршим.

Сообщается, что прыжки в высоту были не единственным видом, в котором атлеты возглавили мировые топ-листы сезона. Лидерами сезона также стали кенийцы Элиджо Манангои (1500 г., 3:31,90 мин) и Рональд Квемои (3000 г., 7:28,73 мин).

Стоит отметить результат немца Томаса Релера по метанию копья. Его 93,90 метра стали не только лучшими в мире в этом году, но и национальным рекордом Германии. Более того, дальше за всю историю метал копье только один человек - мировой рекордсмен чех Ян Железный.

Заметим, что лучшие результаты сезона в мире также на счету Кастера Семени из ЮАР (800 м, 1:56,61 мин) и кенийки Гайвин Джепкемои (3000 метров с препятствиями, 9:00,12 мин).

Украинские Национальные Новости

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