Легкоатлет А.Проценко увійшов до топ-8 першого етапу "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На першому етапі найпрестижніших світових легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга", що відбувся у Досі (Катар), Україну представляв один спортсмен Андрій Проценко. Про це інформує прес-служба ФЛАУ, передає УНН.
Наш співвітчизник почав сезон з результату 2,26 м і замкнув першу вісімку стрибунів у висоту. З таким же показником змагання завершили ще три спортсмени, але за спробами їм вдалося посісти вищі місця, ніж в українця. З найкращим результатом сезону у світі, 2,36 м, переміг уродженець Катару Мутаз Есса Баршим.
Повідомляється, що стрибки у висоту були не єдиним видом, в якому атлети очолили світові топ-листи сезону. Лідерами сезону також стали кенійці Еліджа Манангоі (1500 м, 3:31,90 хв) і Рональд Квемоі (3000 м, 7:28,73 хв).
Варто відзначити результат німця Томаса Рьолера з метання списа. Його 93,90 метрів стали не лише найкращими у світі цього року, а й національним рекордом Німеччини. Більше того, далі за всю історію метала лише одна людина – світовий рекордсмен чех Ян Железний.
Зауважимо, що найкращі результати сезону у світі також на рахунку Кастера Семені з ПАР (800 м, 1:56,61 хв) і кенійки Гайвін Джепкемоі (3000 метрів з перешкодами, 9:00,12 хв).