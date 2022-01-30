Легионер “Динамо” продолжит карьеру в Испании — СМИ

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15 марта, 19:03 • 103262 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Нападающий киевского “Динамо” Эрик Рамирес до конца сезона должен продолжить выступления за хихонский “Спортинг”, сообщает УНН со ссылкой на “LNE”.

Детали

Издание утверждает, что арендное соглашение уже подписано, однако официальные сайты команд пока не опубликовали данное подтверждение.
Сказано, что венесуэльскому футболисту предложили “Спортингу” еще две недели назад.

Примечательно, что Рамирес стал игроком “Динамо” в июле 2021-го. В первой части сезона забил 1 гол и сделал 1 ассист в 7 матчах.

Дополнение

В составе хихонского клуба играют украинцы Богдан Милованов и Василий Кравец. “Спортинг” занимает 12-е место в Сегунде.

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