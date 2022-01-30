Легіонер “Динамо” продовжить кар’єру в Іспанії — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Нападник київського “Динамо” Ерік Рамірес до кінця сезону має продовжити виступи за хіхонський “Спортінг”, повідомляє УНН з посиланням на “LNE”.
Деталі
Видання стверджує, що орендна угода вже підписана, проте офіційні сайти команд поки не опублікували дане підтвердження.
Сказано, що венесуельського футболіста запропонували “Спортінгу” ще два тижні тому.
Примітно, що Рамірес став гравцем “Динамо” у липні 2021-го. У першій частині сезону забив 1 гол і зробив 1 асист у 7 матчах.
Доповнення
У складі хіхонського клубу грають українці Богдан Мілованов та Василь Кравець. “Спортінг” займає 12-е місце в Сегунді.