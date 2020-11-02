Легендарном экс-футболисту "Манчестер Юнайтед" диагностировали неизлечимое заболевание
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. У бывшего футболиста национальной сборной Англии и “Манчестер Юнайтед” 83-летнего Бобби Чарльтона диагностировали деменцию (приобретенное слабоумие), информирует УНН со ссылкой на “The Telegraph” и сайт “Манчестер Юнайтед”.
"Мы с грустью восприняли новость об этой ужасной болезни у сэра Бобби Чарльтона. Мы продолжаем предлагать ему и его семье нашу любовь и поддержку", - заявили в клубе.
По словам жены футболиста, сообщая о диагнозе, семья Чарльтона хочет привлечь внимание общественности к проблеме деменции и распространенности заболевания среди профессиональных спортсменов. О болезни Чарльтона стало известно через два дня после того, как в возрасте 78 лет скончался английский футболист Нобби Стайлз, который также страдал деменцией.
Заметим, в активе Чарльтона 758 проведенных поединков за "МЮ" при 249 голах и 9 выигранных трофеев с клубом. Также он имеет 49 голов за сборную Англии и становился обладателем "Золотого мяча" в 1966 году. В 1958 году Чарльтон стал одним из немногих игроков "МЮ", которые пережили Мюнхенскую авиакатастрофу.