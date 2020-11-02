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Легендарному ексфутболісту “Манчестер Юнайтед” діагностували невиліковне захворювання

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У колишнього футболіста національної збірної Англії і “Манчестер Юнайтед” 83-річного Боббі Чарльтона діагностували деменцію (набуте недоумство), інформує УНН з посиланням на “The Telegraph” і сайт “Манчестер Юнайтед”.

“Ми з сумом сприйняли новину про цю жахливу хворобу у сера Боббі Чарльтона. Ми продовжуємо пропонувати йому і його родині нашу любов і підтримку”, — заявили в клубі.

За словами дружини футболіста, повідомляючи про діагноз, сім’я Чарльтона хоче привернути увагу громадськості до проблеми деменції і поширеності захворювання серед професійних спортсменів. Про хворобу Чарльтона стало відомо через два дні після того, як у віці 78 років помер англійський футболіст Ноббі Стайлз, також страждав деменцією.

Зауважимо, в активі Чарльтона 758 проведених поєдинків за “МЮ” при 249 голах та 9 виграних трофеїв з клубом. Також він має 49 голів за збірну Англії та ставав володарем “Золотого м’яча” у 1966 році. У 1958 році Чарльтон став одним з небагатьох гравців “МЮ”, які пережили Мюнхенську авіакатастрофу.

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