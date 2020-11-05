Легендарного футболиста Марадону прооперировали из-за кровоизлияния в мозг
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона перенес экстренную операцию на мозге через субдуральную гематому, передает УНН со ссылкой на сайт “Goal.com”.
Бывшая суперзвезда Аргентины и “Наполи” была госпитализирована в одну из клиник в Ла-Плате 2-го ноября из-за опасений по поводу анемии и обезвоживания, а затем была переведена в другую клинику в провинции Буэнос-Айрес. Врачи обнаружили у Марадоны субдуральную гематому — скопление крови между твердой и паутинной мозговыми оболочками, которое вызывает сдавление головного мозга.
По словам его личного врача Леопольдо Луке, операция на головном мозге Марадоны прошла успешно, и великий аргентинский игрок выздоравливает.
“Мне удалось успешно справиться с гематомой, и Диего очень хорошо перенес операцию. Сейчас он находится под контролем. У него есть небольшой дренаж, который мы планируем удалить завтра. Его пребывание в больнице будет зависеть от его состояния. Но начало его выздоровления было отличным. То, как он отреагировал после операции, многообещающе”, — подчеркнул Луке.
Заметим, что Марадона, который выиграл чемпионат мира с Аргентиной в 1986 году и привел “Наполи” к двум чемпионским титулам в Серии А, с 2019 года руководит клубом “Химнасия” в Суперлиге Аргентины.
Добавим, аргентинский кумир страдал от ряда проблем со здоровьем с тех пор, как завершил футбольную карьеру игрока: он дважды перенес операцию обходного желудочного анастомоза после опасно избыточного веса и другие.