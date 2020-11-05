Легендарного футболіста Марадону прооперували через крововилив у мозок

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній нападник збірної Аргентини Дієго Марадона переніс екстрену операцію на мозку через субдуральну гематому, передає УНН з посиланням на сайт “Goal.com”.

Колишня суперзірка Аргентини і “Наполі” була госпіталізована в одну із клінік в Ла-Платі 2-го листопада через побоювання з приводу анемії і зневоднення, а потім була переведена в іншу клініку в провінції Буенос-Айрес. Лікарі виявили у Марадони субдуральну гематому — скупчення крові між твердою і павутинною мозковими оболонками, яке викликає здавлення головного мозку.

За словами його особистого лікаря Леопольдо Луке, операція на головному мозку Марадони пройшла успішно, і великий аргентинський гравець одужує.

“Мені вдалося успішно впоратися із гематомою, і Дієго дуже добре переніс операцію. Зараз він знаходиться під контролем. У нього є невеликий дренаж, який ми плануємо видалити завтра. Його перебування в лікарні буде залежати від його стану. Але початок його одужання був відмінним. Те, як він відреагував після операції, багатообіцяюче”, — наголосив Луке.

Зауважимо, що Марадона, який виграв чемпіонат світу з Аргентиною в 1986 році і привів “Наполі” до двох чемпіонських титулів в Серії А, з 2019 року керує клубом “Хімнасія” в Суперлізі Аргентини.

Додамо, аргентинський кумир страждав від ряду проблем зі здоров’ям з тих пір, як завершив футбольну кар’єру гравця: він двічі переніс операцію обхідного шлункового анастомозу після небезпечно надмірної ваги та інші.

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