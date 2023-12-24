Легендарный "Щедрик" в центре Киева: пограничники накануне Рождества исполнили известную композицию Леонтовича

В Киеве, на Софиевской площади, военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" исполнили известное на весь мир произведение украинского композитора Николая Леонтовича - "Щедрик".

Об этом передает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Как отмечается, спел легендарные слова щедривки бывший преподаватель музыкального искусства, а сейчас охранник границы - Алексей. Полномасштабное вторжение мужчина встретил у себя дома, в Черкасской области; он пошел в военкомат, однако его взяли не сразу, но уже через некоторое время он попал на службу в Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев". Алексей держал оборону на Сумщине, а затем в Донецкой области.

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Музыкальное сопровождение на гитаре осуществила пограничница Мария. Сообщается, что в пограничном ведомстве девушка почти пять лет; до полномасштабного вторжения Мария осуществляла проверку документов в крупнейшем аэропорту страны - Борисполе.

"Щедрик" - это не только только о праздничном духе Рождества, а и о борьбе за свободу украинского народа. Сейчас украинское государство борется за свое право свободно жить, творить и развиваться", - говорится в подписи к опубликованному видео.

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