"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обратился к защитникам и защитницам Украины, поздравив с праздником Рождества Христова, передает УНН.

Поздравляю вас со светлым Праздником Рождества Христова! Всех солдат, матросов, сержантов и офицеров, всех воинов, которые с оружием в руках сражаются за то, чтобы мир не поглотил мрак - написал главнокомандующий ВСУ в телеграмме.

Залужный отметил, что Рождество - это большой праздник надежды и веры; веры в победу света над тьмой.

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Также главнокомандующий ВСУ призвал почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Украину, за правду и свободу