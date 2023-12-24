"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

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В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  247883 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  215119 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  171699 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  165995 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  201231 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  205575 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  165029 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  149589 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  145604 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

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Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  132788 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  121887 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113524 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103821 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

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Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  147029 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

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Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  144068 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

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"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, поздравил защитников и защитниц с Рождеством Христовым, отметив надежду и победу света над тьмой.

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"Вера в победу света над тьмой" - Залужный поздравил с праздником Рождества Христова

Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

В Вифлееме отменили рождественские празднования, включая ярмарку и колядки, в знак солидарности с Газой. Вместо этого была представлена инсталляция "Рождество под руинами".

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Вифлеем отказался проводить торжества к Рождеству из-за войны в секторе Газа

"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, символизируя растущий дневной свет как победу света над тьмой. Он отметил общую цель - победу и свободу Украины.

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"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа на море; сообщается о критическом состоянии, один погибший.

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ООН призывает спасти 185 беженцев рохинджа, которые дрейфуют в Индийском океане

Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что специалисты разрабатывают технологию получения повестки, выясняют вопрос с базой данных призывников.

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Работаем над этими техническими решениями: Умеров об электронных повестках

По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии

13 человек погибли, десятки получили ранения в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии во время ремонта печи. Власти расследуют инцидент.

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва на никелевом заводе в Индонезии

Американский военный корабль сбил беспилотники в Красном море

Американский эсминец перехватил и сбил четыре беспилотника хуситов в Красном море во время операции "Хранитель процветания".

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Американский военный корабль сбил беспилотники в Красном море

Умеров рассказал о перспективах демобилизации военных: появится возможность "передохнуть"

Министр обороны Украины Умеров заявил, что, хотя полная демобилизация состоится только после войны, разрабатывается система частичной отставки для военнослужащих с выслугой лет.

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Умеров рассказал о перспективах демобилизации военных: появится возможность "передохнуть"

Дефицита электричества нет, графики отключений электроэнергии не применяются - Минэнерго

Энергосистема Украины работает стабильно, без дефицита электроэнергии и плановых отключений, несмотря на значительные повреждения и отключения в Днепропетровской и Донецкой областях.

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Дефицита электричества нет, графики отключений электроэнергии не применяются - Минэнерго

россияне уменьшили количество авиаударов после потери трех Су-34 - Игнат

По словам спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, после того, как украинская ПВО сбила три истребителя Су-34 на юге страны, количество российских авиаударов уменьшилось.

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россияне уменьшили количество авиаударов после потери трех Су-34 - Игнат