"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю

Президент Украины Владимир Зеленский, вечером 24 декабря, поздравил украинцев с приходом Рождественских праздников. Поздравительное видео было записано на территории Киево-Печерской лавры, - в нем президент отметил, что день начинает увеличиваться, а свет начинает побеждать, потому что становится сильнее, передает УНН.

Время накануне Рождества - время самых длинных ночей в году. Но день уже начинает увеличиваться, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, день за днем тьма проигрывает сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в конце концов тьма и зло проигрывает.

Сегодня это наша общая цель, общая мечта. И именно за это сегодня наша общая молитва. За нашу свободу. За нашу победу. За нашу Украину. Христос рождается! Восславим его! - поздравил президент Украины.

Напомним,

Зеленский обещает справедливый ответ Украины на жестокие российские удары в Херсоне, в результате которых погибли 4 человека, среди которых был ранен ребенок.

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