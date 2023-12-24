"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю
Киев • УНН
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, символизируя растущий дневной свет как победу света над тьмой. Он отметил общую цель - победу и свободу Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский, вечером 24 декабря, поздравил украинцев с приходом Рождественских праздников. Поздравительное видео было записано на территории Киево-Печерской лавры, - в нем президент отметил, что день начинает увеличиваться, а свет начинает побеждать, потому что становится сильнее, передает УНН.
Время накануне Рождества - время самых длинных ночей в году. Но день уже начинает увеличиваться, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, день за днем тьма проигрывает
Президент подчеркнул, что в конце концов тьма и зло проигрывает.
Сегодня это наша общая цель, общая мечта. И именно за это сегодня наша общая молитва. За нашу свободу. За нашу победу. За нашу Украину. Христос рождается! Восславим его!
Напомним,
Зеленский обещает справедливый ответ Украины на жестокие российские удары в Херсоне, в результате которых погибли 4 человека, среди которых был ранен ребенок.
Нет ничего святого: Гуменюк оценила, может ли россия усилить обстрелы на Рождество 24 декабрь 2023, 11:48 • 26688 просмотров
"Свет становится сильнее" - Зеленский обратился к украинцам, поздравляя с Рождеством по новому календарю
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, символизируя растущий дневной свет как победу света над тьмой. Он отметил общую цель - победу и свободу Украины.
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