Легендарный Jaguar E-Type из фильмов об Остине Пауэрсе выставили на аукцион

Легендарный Jaguar E-Type, который стал звездой всех трех фильмов об Остине Пауэрсе, выставили на аукцион в США, передает УНН со ссылкой на сайт аукционов Mecum.

В США на аукционе Mecum выставили кабриолет Jaguar E-Type 1967 года выпуска. Автомобиль, который стал киногероем, планируют продать за значительную сумму.

Именно этот Jaguar E-Type Series 1 в цветах британского флага снимался в комедийной трилогии о шпионе Остине Пауэрсе. Примечательно, что для съемок во всех трех частях использовался только один автомобиль - дублеров у него не было.

Кроме того, этот Jaguar E-Type (или Shaguar, как его называл Остин Пауэрс) появился в клипе Мадонны на песню Beautiful Stranger, которая стала саундтреком ко второй части трилогии.

После съемок спорткар Jaguar E-Type был приобретен частным коллекционером. Время от времени автомобиль использовался в промоакциях Jaguar. Недавно он прошел реставрацию, а его пробег составляет 103 000 км.

Кабриолет Jaguar E-Type 1967 года оборудован 4,2-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 265 л. с. в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Он разгоняется до 100 км/ч за 7 секунд и может достичь максимальной скорости 240 км/ч.

Напомним

Провокационное произведение искусства Маурицио Каттелана, представляющее собой банан, приклеенный скотчем к стене, было продано за $6,2 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, что в четыре раза превышает предыдущие оценки.