Лазерная коррекция зрения: можно ли делать операцию до беременности и что важно знать о процедуре

Лазерная коррекция зрения окружена рядом мифов, однако на самом деле возможность проведения безопасной и эффективной операции зависит от ряда важных факторов. Подробнее о том, кому на самом деле подходит лазерная коррекция, можно ли проводить ее до беременности и какие обследования необходимы перед вмешательством, журналистке УНН рассказала врач-офтальмолог, медицинский директор и научный консультант Немецкой глазной клиники, профессор Оксана Витовская.

Лазерная коррекция и беременность

Один из самых распространенных мифов заключается в том, что женщинам, которые еще не рожали или планируют беременность, лазерную коррекцию делать нельзя. По словам врача, само по себе планирование детей не является противопоказанием к процедуре.

Сам факт того, что женщина еще не рожала или планирует беременность в будущем, не является противопоказанием к лазерной коррекции зрения. Операция не влияет на репродуктивную функцию, не препятствует будущей беременности и сама по себе не является причиной менять способ родоразрешения - объясняет врач.

Такой миф, объясняет офтальмолог, мог возникнуть из-за другой рекомендации — не проводить лазерную коррекцию непосредственно во время беременности, из-за изменений, которые происходят в организме женщины в этот период.

Во время беременности меняются гормональный фон, водный баланс, состояние слезной пленки. Могут временно изменяться рефракция, кривизна, толщина и другие характеристики роговицы. Для рефракционной хирургии, где важна высокая точность измерений, это имеет значение. Именно поэтому операцию во время беременности откладывают. Осторожный подход применяют и во время лактации. Целесообразно дождаться стабилизации гормонального фона, рефракции и состояния глазной поверхности. Но это временное ограничение, а не запрет на коррекцию для женщин, которые планируют детей - говорит Оксана Витовская.

В то же время, по словам врача, временные изменения зрения во время беременности возможны, однако они могут быть связаны не с предыдущей операцией, а с естественными изменениями организма.

В большинстве случаев беременность после успешной лазерной коррекции не «отменяет» ее результат. Во время беременности у некоторых женщин могут возникать временные изменения рефракции. Это может происходить независимо от того, проводилась ли ранее лазерная коррекция. После родов и завершения гормональной перестройки рефракция часто возвращается к прежнему состоянию. В то же время лазерная коррекция не останавливает естественные процессы в глазу. Поэтому важно проводить операцию при стабильной рефракции - подчеркивает профессор.

Именно поэтому перед операцией врачи обращают внимание не только на текущие диоптрии, но и на то, оставалось ли зрение стабильным в течение определенного периода, и если зрение продолжает изменяться, то вмешательство могут предложить отложить.

Имеет ли значение возраст

Еще один распространенный вопрос — существует ли возраст, после которого лазерную коррекцию уже не проводят. Оксана Витовская объяснила, что универсального верхнего возрастного предела нет, однако возраст влияет на выбор метода лечения.

Нижней границей обычно считают 18 лет, но важнее не цифра в паспорте, а стабильность рефракции. Если у молодого человека миопия продолжает прогрессировать, операцию целесообразно отложить - отметила Оксана Витовская.

В то же время в старшем возрасте может появиться другой фактор, на который врачи будут обращать внимание.

После 40–45 лет меняется не столько возможность выполнения лазерной коррекции, сколько ее стратегия. В этом возрасте развивается пресбиопия — естественное снижение аккомодации. Лазер может обеспечить хорошее зрение вдаль, но не останавливает возрастные изменения хрусталика и аккомодационного аппарата. Например, человек с небольшой близорукостью может без очков читать вблизи. После полной коррекции миопии он хорошо видит вдаль, но может нуждаться в очках для чтения. Это не осложнение операции, а проявление пресбиопии, которую ранее частично компенсировала близорукость - добавила врач-офтальмолог.

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Итак, если уже имеются возрастные изменения хрусталика или начальная катаракта, то лазерная коррекция роговицы может быть технически возможной, но не всегда стратегически оптимальной.

В таких случаях врач может предложить другой рефракционный подход. Поэтому правильнее спрашивать не «не поздно ли мне делать лазерную коррекцию?», а «какой метод коррекции зрения будет оптимальным для моего глаза в моём возрасте?» - объясняет Оксана Витовская.

Таким образом, возраст сам по себе не определяет возможность проведения процедуры. Напротив, именно комплексная оценка позволяет врачу определить, какой вариант коррекции будет целесообразным в конкретном случае.

Какие обследования необходимы перед лазерной коррекцией зрения

По словам Оксаны Витовской, предоперационная диагностика в значительной степени определяет безопасность, прогнозируемость и качество результата, поэтому лишь определить остроту зрения и количество диоптрий — недостаточно.

Врач должен ответить на три основных вопроса: здорова ли роговица, можно ли безопасно изменить её форму и какой метод коррекции лучше всего соответствует особенностям конкретного глаза - отметила профессор.

А для того чтобы врач мог точно это определить, пациент должен пройти следующие процедуры:

"- Рефракция и острота зрения. Оценивают текущую оптическую ошибку, её стабильность; проводят исследование с циклоплегией.

- Топография и томография роговицы. Исследуют форму передней и задней поверхностей, симметрию и другие параметры, важные для выявления кератоконуса и других эктазий.

- Пахиметрия. Определяют толщину роговицы и её распределение, а также оценивают будущий биомеханический резерв после запланированной коррекции.

- Глазная поверхность. Оценивают слёзную плёнку, наличие синдрома сухого глаза и дисфункции мейбомиевых желёз. При необходимости эти состояния сначала лечат.

- Передний и задний отрезки глаза. Оценивают роговицу, переднюю камеру, хрусталик, внутриглазное давление, сетчатку и зрительный нерв.

- Дополнительные исследования. По показаниям выполняют OCT, детальное исследование периферии сетчатки, аберрометрию и другие тесты", — объяснила Оксана Витовская.

Кроме того, отдельную роль в современной рефракционной хирургии, говорит врач, играет персонализированный подход. Речь идёт о том, чтобы при планировании процедуры учитывать не только стандартные показатели зрения, но и как можно больше индивидуальных характеристик конкретного глаза. Современные технологии, использующие ИИ, оценивают все параметры глаза, а не только роговицы, позволяют создавать цифровую модель глаза данного пациента, подбирать оптимальный план коррекции и прогнозировать её результат.

Современная рефракционная хирургия всё больше движется от простого принципа «убрать диоптрии» к персонализированному моделированию оптической системы конкретного глаза. Именно поэтому качество предоперационной диагностики имеет принципиальное значение. В нашей клинике перед операцией платформа InnovEyes Sightmap проводит комплексное исследование глаза и создаёт его индивидуальную трёхмерную цифровую модель — своеобразного цифрового оптического двойника. На основе этих данных автоматически создаётся персонализированный профиль лазерной коррекции - подчёркивает профессор.

Что ещё важно знать о лазерной коррекции

Отдельно врач обращает внимание на мифы, непосредственно связанные с принципом работы лазера.

Миф 1: «Лазер выжигает роговицу».

«Современные лазерные системы с высокой точностью моделируют форму роговицы. Речь идёт о контролируемом изменении микроскопического объёма ткани, а не о „выжигании“ глаза», — говорит эксперт.

Миф 2: «После лазерной коррекции нельзя будет оперировать катаракту»

«Операцию по поводу катаракты выполнять можно. Важно сообщить офтальмологу о предыдущей рефракционной операции, поскольку это учитывают при расчёте интраокулярной линзы», — отметила профессор.

Миф 3: «Большой минус автоматически означает, что лазер нельзя применять»

«Величина миопии — лишь один из параметров. Важны форма и толщина роговицы, объём необходимой коррекции, биомеханический риск и другие характеристики глаза. Для части пациентов оптимальной может быть другая технология», — подчеркнула Оксана Витовская.