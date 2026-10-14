Лазерна корекція зору: чи можна робити операцію до вагітності та що важливо знати про процедуру

Лазерна корекція зору оточена низкою міфів, однак насправді можливість проведення безпечної та дієвої операції залежить від низки важливих факторів. Детальніше про те, кому насправді підходить лазерна корекція, чи можна її проводити до вагітності та які обстеження необхідні перед втручанням, розповіла журналістці УНН лікарка-офтальмологиня, медичний директор та науковий консультант Німецької очної клініки, професорка Оксана Вітовська.

Лазерна корекція та вагітність

Один із найпоширеніших міфів полягає в тому, що жінкам, які ще не народжували або планують вагітність, лазерну корекцію робити не можна. За словами лікарки, саме по собі планування дітей не є протипоказанням до процедури.

Сам факт того, що жінка ще не народжувала або планує вагітність у майбутньому, не є протипоказанням до лазерної корекції зору. Операція не впливає на репродуктивну функцію, не перешкоджає майбутній вагітності та сама по собі не є причиною змінювати спосіб розродження - пояснює лікарка.

Такий міф, пояснює офтальмологиня, міг виникнути через іншу рекомендацію - не проводити лазерну корекцію безпосередньо під час вагітності, через зміни, які відбуваються в організмі жінки в цей період.

Під час вагітності змінюється гормональний фон, водний баланс, стан слізної плівки. Можуть тимчасово змінюватися рефракція, кривизна, товщина та інші характеристики рогівки. Для рефракційної хірургії, де важлива висока точність вимірювань, це має значення. Саме тому операцію під час вагітності відкладають. Обережний підхід застосовують і під час лактації. Доцільно дочекатися стабілізації гормонального фону, рефракції та стану очної поверхні. Але це тимчасове обмеження, а не заборона на корекцію для жінок, які планують дітей - каже Оксана Вітовська.

Водночас, за словами лікарки, тимчасові зміни зору під час вагітності можливі, однак вони можуть бути пов’язані не з попередньою операцією, а з природними змінами організму.

У більшості випадків вагітність після успішної лазерної корекції не "скасовує" її результат. Під час вагітності в окремих жінок можуть виникати тимчасові зміни рефракції. Це може траплятися незалежно від того, чи була раніше виконана лазерна корекція. Після пологів і завершення гормональної перебудови рефракція часто повертається до попереднього стану. Водночас лазерна корекція не зупиняє природні процеси в оці. Тому важливо оперувати при стабільній рефракції - наголошує професорка.

Саме тому перед операцією лікарі звертають увагу не лише на поточні діоптрії, а й на те, чи залишався зір стабільним упродовж певного періоду, і якщо зір продовжує змінюватися, то із втручанням можуть запропонувати почекати.

Чи має значення вік

Ще одне поширене питання - чи існує вік, після якого лазерну корекцію вже не проводять. Оксана Вітовська пояснила, що універсальної верхньої вікової межі немає, однак вік впливає на вибір методу лікування.

Нижньою межею зазвичай вважають 18 років, але важливіша не цифра в паспорті, а стабільність рефракції. Якщо у молодої людини міопія продовжує прогресувати, операцію доцільно відкласти - зазначила Оксана Вітовська.

Водночас, у старшому віці може з’явитися інший фактор на який лікарі звертатимуть увагу.

Після 40–45 років змінюється не стільки можливість виконання лазерної корекції, скільки її стратегія. У цьому віці розвивається пресбіопія — природне зниження акомодації. Лазер може забезпечити хороший зір удалину, але не зупиняє вікових змін кришталика та акомодаційного апарату. Наприклад, людина з невеликою короткозорістю може без окулярів читати зблизька. Після повної корекції міопії вона добре бачить удалину, але може потребувати окулярів для читання. Це не ускладнення операції, а прояв пресбіопії, яку раніше частково компенсувала короткозорість - додала лікарка-офтальмологиня.

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Тож, якщо вже є вікові зміни кришталика, або початкова катаракта, то лазерна корекція рогівки може бути технічно можливою, але не завжди стратегічно оптимальною.

У таких випадках лікар може запропонувати інший рефракційний підхід. Тому правильніше запитувати не "чи не запізно мені робити лазер?", а "який метод корекції зору буде оптимальним для мого ока в моєму віці? - пояснює Оксана Вітовська.

Таким чином, вік сам по собі не визначає можливість проведення процедури. Натомість, саме комплексна оцінка дозволяє лікарю визначити, який варіант корекції буде доцільним у конкретному випадку.

Які обстеження потрібні перед лазерною корекцією зору

За словами Оксани Вітовської, передопераційна діагностика значною мірою визначає безпеку, прогнозованість і якість результату, тому лише визначити гостроту зору та кількість діоптрій - недостатньо.

Лікар повинен відповісти на три основні запитання: чи здорова рогівка, чи можна безпечно змінити її форму і який метод корекції найкраще відповідає особливостям конкретного ока - зазначила професорка.

А для того, щоб лікар міг точно це визначити, пацієнт має пройти такі процедури:

"- Рефракція та гострота зору. Оцінюють поточну оптичну помилку, її стабільність; проводять дослідження з циклоплегією.

- Топографія і томографія рогівки. Досліджують форму передньої та задньої поверхонь, симетрію та інші параметри, важливі для виявлення кератоконусу й інших ектазій.

- Пахіметрія. Визначають товщину рогівки та її розподіл, а також оцінюють майбутній біомеханічний резерв після запланованої корекції.

- Очна поверхня. Оцінюють слізну плівку, наявність сухого ока та дисфункції мейбомієвих залоз. За необхідності ці стани спочатку лікують.

- Передній і задній відрізки ока. Оцінюють рогівку, передню камеру, кришталик, внутрішньоочний тиск, сітківку та зоровий нерв.

- Додаткові дослідження. За показаннями виконують OCT, детальне дослідження периферії сітківки, аберометрію, та інші тести", – пояснила Оксана Вітовська.

До того ж, окрему роль у сучасній рефракційній хірургії, каже лікарка, відіграє персоналізований підхід. Йдеться про те, щоб під час планування процедури враховувати не лише стандартні показники зору, а якомога більше індивідуальних характеристик конкретного ока. Сучасні технології, які використовують ШІ, оцінюють всі параметри ока, а не тільки рогівки, дозволяють створювати цифрову модель ока даного пацієнта, підбирати оптимальний план корекції та прогнозувати її результат.

Сучасна рефракційна хірургія дедалі більше рухається від простого принципу "прибрати діоптрії" до персоналізованого моделювання оптичної системи конкретного ока. Саме тому якість передопераційної діагностики має принципове значення. В нашій клініці перед операцією платформа InnovEyes Sightmap проводить комплексне дослідження ока та створює його індивідуальну тривимірну цифрову модель - своєрідний цифровий оптичний двійник. На основі цих даних автоматично створюється персоналізований профіль лазерної корекції - наголошує професорка.

Що ще важливо знати про лазерну корекцію

Окремо лікарка звертає увагу на міфи, пов’язані безпосередньо з принципом роботи лазера.

Міф 1: "Лазер випалює рогівку".

"Сучасні лазерні системи високоточно моделюють форму рогівки. Йдеться про контрольовану зміну мікроскопічного об’єму тканини, а не про "випалювання" ока" - каже експертка.

Міф 2: "Після лазерної корекції не можна буде оперувати катаракту"

"Операцію з приводу катаракти виконувати можна. Важливо повідомити офтальмологу про попередню рефракційну операцію, оскільки це враховують при розрахунку інтраокулярної лінзи", – зазначила професорка

Міф 3: "Великий мінус автоматично означає, що лазер не можна"

"Величина міопії - лише один із параметрів. Важливі форма і товщина рогівки, обсяг необхідної корекції, біомеханічний ризик та інші характеристики ока. Для частини пацієнтів оптимальнішою може бути інша технологія", – підкреслила Оксана Вітовська.