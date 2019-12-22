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Лавров обвинил Европу в насаждении русофобии до событий 2014 года

Лавров обвинил Европу в насаждении русофобии до событий 2014 года

Киев  •  УНН

 • 15719 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Европа начала “насаждать русофобию” в странах на постсоветском пространстве задолго до Революции Достоинства 2014 года в Украине и аннексии Крыма, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Началось это (насаждение русофобии — ред.) задолго до того, как произошли события в феврале 2014 года и все, что за ними последовало. Так называемый первый „майдан“ был на рубеже 2004 и 2005 годов, когда там проходили выборы, назначали третий тур — причем это делал Конституционный суд, хотя в конституции не предусмотрено третьего тура... тогда Россия вообще никаким образом не могла ассоциироваться с этими событиями, но европейские политики, включая членов правительств европейских стран, членов НАТО, Евросоюза, публично заявляли: Украина должна выбирать — либо она с Европой, либо она с Россией”, — считает Лавров.

По его словам, эти события якобы показывают, что “русофобия вбивалась сознательно и последовательно достаточно давно”.

“Наверное, уже выросло поколение людей, которые повелись на эту пропаганду. Поэтому этот элемент в наших отношениях, конечно, присутствует, и мы многократно призывали наших европейских коллег все-таки одуматься, не возводить новые стены, не рыть новые разделительные линии и работать вместе”, — заявил он.

Как сообщал УНН, ранее Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно окупированными районами Донбасса появилось “новое препятствие”.

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