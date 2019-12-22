Лавров звинуватив Європу в насадженні русофобії до подій 2014 року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Європа почала "насаджувати русофобію" в країнах на пострадянському просторі задовго до Революції Гідності 2014 року в Україні та анексії Криму, вважає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Почалося це (насадження русофобії — ред.) задовго до того, як відбулися події в лютому 2014 року і все, що за ними послідувало. Так званий перший „майдан“ був на межі 2004 і 2005 років, коли там проходили вибори, призначали третій тур — причому це робив Конституційний суд, хоча в конституції не передбачено третього туру ... тоді Росія взагалі ніяким чином не могла асоціюватися з цими подіями, але європейські політики, включно з членами урядів європейських країн, членів НАТО, Євросоюзу, публічно заявляли: Україна повинна обирати — або вона з Європою, або вона з Росією”, — вважає Лавров.
За його словами, ці події нібито показують, що “русофобія вбивалися свідомо і послідовно досить давно”.
“Напевно, вже виросло покоління людей, які повелися на цю пропаганду. Тому цей елемент в наших відносинах, звичайно, присутній, і ми багато разів закликали наших європейських колег все-таки одуматися, не зводити нові стіни, не рити нові розділові лінії і працювати разом”, - заявив він.
Як повідомляв УНН, раніше Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу з’явилася "нова перешкода".