Лавров звинуватив Європу в насадженні русофобії до подій 2014 року

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Європа почала "насаджувати русофобію" в країнах на пострадянському просторі задовго до Революції Гідності 2014 року в Україні та анексії Криму, вважає міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН з посиланням на ТАСС.