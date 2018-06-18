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Лавров обсудил с Помпео график контактов между Россией и США

Лавров обсудил с Помпео график контактов между Россией и США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонную беседу. Во время переговоров речь шла о ситуации в Сирии, проблемы на Корейском полуострове, а также графике политических контактов между странами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"18 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с государственным секретарем США М. Помпео", - говорится в сообщении на сайте.

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В МИД отметили, что стороны договорились действовать в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, а также консолидировать усилия по решению проблем на Корейском полуострове. Также, по информации ведомства, стороны обсудили график политических контактов между Россией и Соединенными Штатами. О результатах этого обсуждения не сообщается.

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