Лавров обсудил с Помпео график контактов между Россией и США

"18 июня по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с государственным секретарем США М. Помпео", - говорится в сообщении на сайте.

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В МИД отметили, что стороны договорились действовать в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, а также консолидировать усилия по решению проблем на Корейском полуострове. Также, по информации ведомства, стороны обсудили график политических контактов между Россией и Соединенными Штатами. О результатах этого обсуждения не сообщается.