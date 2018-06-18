Лавров обговорив із Помпео графік контактів між Росією і США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Майк Помпео провели телефонну бесіду. Під час переговорів йшлось про ситуацію в Сирії, проблеми на Корейському півострові, а також графік політичних контактів між країнами, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.
“18 червня по американській ініціативі відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації С.В. Лаврова з державним секретарем США М. Помпео”, — йдеться в повідомленні на сайті.
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У МЗС відзначили, що сторони домовилися діяти в Сирії згідно з резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, а також консолідувати зусилля щодо вирішення проблем на Корейському півострові. Також, за інформацією відомства, сторони обговорили графік політичних контактів між Росією і Сполученими Штатами. Про результати цього обговорення не повідомляється.