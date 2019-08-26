Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате

"Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений - разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов", - сказал Лавров.

Он отметил, что предпринимаемые действия для разведения сил в районе Станицы Луганской стали "позитивным развитием событий".

"Останется после этого повторно организовать разведение сил и средств в двух других районах, которые нормандский формат обозначил, - Петровское и Золотое. Я надеюсь, что разведение сил и средств состоится во всех трех районах, и уже нормандский формат, собравшись, сможет договариваться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения. Это было бы очень важно", - отметил Лавров.

Кроме того, по словам российского министра, планировать встречи в нормандском формате возможно после прояснения позиции нового правительства в Киеве в отношении Минских договоренностей.

"Там еще только будет формироваться правительство. Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате в принципе, прежде чем их планировать, хотелось бы все-таки понять, как новое правительство (Украины – ред.), когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении Минских договоренностей", - добавил Лавров.

Напомним, Германия и Франция работают над подготовкой саммита лидеров "нормандской четверки", который они хотят провести в Париже как можно скорее.

Франция и Германия организуют в ближайшие недели саммит в нормандском формате.