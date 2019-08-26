Лавров назвал условия проведения встречи в нормандском формате
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российская Федерация рассчитывает, что на возможных встречах в нормандском формате будет обсуждено разведение сил на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы постоянно напоминаем нашим партнерам, что необходимо для того, чтобы авторитет нормандского формата не пострадал, обеспечивать выполнение тех решений, которые достигались в этих рамках ранее. Одно из таких решений - разведение сил и средств, начиная с трех пилотных районов", - сказал Лавров.
Он отметил, что предпринимаемые действия для разведения сил в районе Станицы Луганской стали "позитивным развитием событий".
"Останется после этого повторно организовать разведение сил и средств в двух других районах, которые нормандский формат обозначил, - Петровское и Золотое. Я надеюсь, что разведение сил и средств состоится во всех трех районах, и уже нормандский формат, собравшись, сможет договариваться о распространении этой практики на всю линию соприкосновения. Это было бы очень важно", - отметил Лавров.
Кроме того, по словам российского министра, планировать встречи в нормандском формате возможно после прояснения позиции нового правительства в Киеве в отношении Минских договоренностей.
"Там еще только будет формироваться правительство. Прежде чем говорить о контактах в нормандском формате в принципе, прежде чем их планировать, хотелось бы все-таки понять, как новое правительство (Украины – ред.), когда оно будет сформировано, определит свою позицию в отношении Минских договоренностей", - добавил Лавров.
Напомним, Германия и Франция работают над подготовкой саммита лидеров "нормандской четверки", который они хотят провести в Париже как можно скорее.
Франция и Германия организуют в ближайшие недели саммит в нормандском формате.