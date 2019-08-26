Лавров назвав умови проведення зустрічі в нормандському форматі

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російська Федерація розраховує, що на можливих зустрічах в нормандському форматі буде обговорено розведення сил на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення. Про це заявив у понеділок на прес-конференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.