Лавров назвав умови проведення зустрічі в нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російська Федерація розраховує, що на можливих зустрічах в нормандському форматі буде обговорено розведення сил на Донбасі уздовж всієї лінії зіткнення. Про це заявив у понеділок на прес-конференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Ми постійно нагадуємо нашим партнерам, що необхідно для того, щоб авторитет нормандського формату не постраждав, забезпечувати виконання тих рішень, які досягалися в цих рамках раніше. Одне з таких рішень - розведення сил і засобів, починаючи з трьох пілотних районів", - сказав Лавров.
Він зазначив, що їхні дії для розведення сил в районі Станиці Луганській стали "позитивним розвитком подій".
"Залишиться після цього повторно організувати розведення сил і засобів в двох інших районах, які нормандський формат позначив, - Петровське і Золоте. Я сподіваюся, що розведення сил і засобів відбудеться в усіх трьох районах, і вже нормандський формат, зібравшись, зможе домовлятися про поширення цієї практики на всю лінію дотику. Це було б дуже важливо", - зазначив Лавров.
Крім того, за словами російського міністра, планувати зустрічі в нормандському форматі можливо після прояснення позиції нового уряду в Києві щодо Мінських домовленостей.
"Там ще тільки буде формуватися уряд. Перш ніж говорити про контакти у нормандському форматі в принципі, перш ніж їх планувати, хотілося б все-таки зрозуміти, як новий уряд (України - ред.), коли він буде сформований, визначить свою позицію щодо Мінських домовленостей", - додав Лавров.
Нагадаємо, Німеччина та Франція працюють над підготовкою саміту лідерів "нормандської четвірки", який вони хочуть провести в Парижі якомога швидше.
Франція і Німеччина організовують в найближчі тижні саміт в нормандському форматі.