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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Латвия снижает уровень дипотношений с россией

Киев • УНН

 • 98192 просмотра

КИЕВ 4 апреля. УНН. В связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами россии в Украине, Латвия сузит дипломатические отношения с рф, сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс в Twitter, передает УНН.

Латвия снижает уровень дипотношений с россией

Цитата

"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия не будет укреплять дипломатические отношения с российской федерацией. О конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур", - написал министр в Twitter.

Добавим

В воскресенье мир содрогнулся от кадров из освобожденного от российского войск украинского города Буча. Улицы города были усеяны телами мирных жителей, обнаружены крупные братские захоронения. Число жертв еще уточняется.

Дополнение

Литва снижает уровень дипломатического представительства с рф. Об этом сообщает глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Кроме этого, Литва закроет российское консульство в Клайпеде, отзывает своего посла из рф и указала послу Московии покинуть страну.

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