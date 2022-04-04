Латвия снижает уровень дипотношений с россией

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"Учитывая преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, Латвия не будет укреплять дипломатические отношения с российской федерацией. О конкретных решениях будет сообщено после завершения внутренних процедур", - написал министр в Twitter.

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В воскресенье мир содрогнулся от кадров из освобожденного от российского войск украинского города Буча. Улицы города были усеяны телами мирных жителей, обнаружены крупные братские захоронения. Число жертв еще уточняется.

Дополнение

Литва снижает уровень дипломатического представительства с рф. Об этом сообщает глава МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Кроме этого, Литва закроет российское консульство в Клайпеде, отзывает своего посла из рф и указала послу Московии покинуть страну.