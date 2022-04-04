Латвія знижує рівень дипвідносин із росією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У зв'язку зі злочинами, скоєними збройними силами росії в Україні, Латвія звузить дипломатичні відносини з рф, повідомив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс у Twitter, передає УНН.
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"Враховуючи злочини, вчинені російськими збройними силами в Україні, Латвія не зміцнюватиме дипломатичні відносини з російською федерацією. Про конкретні рішення буде повідомлено після завершення внутрішніх процедур", - написав міністр у Twitter.
Додамо
У неділю світ здригнувся від кадрів зі звільненого від російського військ українського міста Буча. Вулиці міста були усіяні тілами мирних жителів, виявлено великі братні поховання. Число жертв ще уточнюється.
Доповнення
Литва знижує рівень дипломатичного представництва із рф. Про це повідомляє голова МЗС Габріелюс Ландсбергіс.
Крім цього, Литва: закриває російське консульство у Клайпеді, відкликає свого посла з рф та вказала послу Московії залишити країну.