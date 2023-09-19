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Латвия закрыла один из двух пограничных пунктов с беларусью

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Латвийское правительство во вторник, 19 сентября, закрыло пограничный пункт Силене на границе с беларусью. Решение было принято из-за роста количества незаконных пересечений границы и необходимости передислокации пограничников, сообщает Delfi, передает УНН

Детали

В Силени в среднем ежедневно въезжает и выезжает около 600 человек, а также около 90 грузовых транспортных средств. Закрытие этого пункта пропуска не приведет к существенным препятствиям для грузовых перевозок и для поездок, связанных с работой, гуманитарными соображениями или непреодолимыми обстоятельствами.

Пограничный пункт в Патерниеках, который останется открытым, будет обрабатывать все другие поездки между Латвией и Беларусью.

Правительство Латвии приняло это решение, поскольку в последние месяцы наблюдается рост количества незаконных пересечений границы с беларусью.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис сообщил, что за прошедшие сутки не допустили в Латвию более 100 человек. По его словам, пересечения границы все чаще оказывают сопротивление пограничникам и ГУНП.

Закрытие пограничного пункта Силене позволит Латвии передислоцировать 40-50 пограничников для охраны границы в другом месте.

Кроме того, премьер-министр Эвика Силиня добавила, что напряжение на границе усиливается, поэтому, чтобы сэкономить ресурсы, пограничный пункт Силене закрывают и чтобы послать сигнал беларуси, что Латвия защищает свою границу.

Напомним

Ранее представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии провели встречу по защите границ с беларусью. Лидеры стран договорились закрыть границы с Беларусью в случае возникновения "критического инцидента". 

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