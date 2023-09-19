Латвия закрыла один из двух пограничных пунктов с беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Латвийское правительство во вторник, 19 сентября, закрыло пограничный пункт Силене на границе с беларусью. Решение было принято из-за роста количества незаконных пересечений границы и необходимости передислокации пограничников, сообщает Delfi, передает УНН.
Детали
В Силени в среднем ежедневно въезжает и выезжает около 600 человек, а также около 90 грузовых транспортных средств. Закрытие этого пункта пропуска не приведет к существенным препятствиям для грузовых перевозок и для поездок, связанных с работой, гуманитарными соображениями или непреодолимыми обстоятельствами.
Пограничный пункт в Патерниеках, который останется открытым, будет обрабатывать все другие поездки между Латвией и Беларусью.
Правительство Латвии приняло это решение, поскольку в последние месяцы наблюдается рост количества незаконных пересечений границы с беларусью.
Министр внутренних дел Рихардс Козловскис сообщил, что за прошедшие сутки не допустили в Латвию более 100 человек. По его словам, пересечения границы все чаще оказывают сопротивление пограничникам и ГУНП.
Закрытие пограничного пункта Силене позволит Латвии передислоцировать 40-50 пограничников для охраны границы в другом месте.
Кроме того, премьер-министр Эвика Силиня добавила, что напряжение на границе усиливается, поэтому, чтобы сэкономить ресурсы, пограничный пункт Силене закрывают и чтобы послать сигнал беларуси, что Латвия защищает свою границу.
Напомним
Ранее представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии провели встречу по защите границ с беларусью. Лидеры стран договорились закрыть границы с Беларусью в случае возникновения "критического инцидента".