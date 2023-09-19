Латвія закрила один із двох прикордонних пунктів з білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Латвійський уряд у вівторок, 19 вересня, закрив прикордонний пункт Сілене на кордоні з білоруссю. Рішення було ухвалено через зростання кількості незаконних перетинів кордону та необхідність передислокації прикордонників, повідомляє Delfi, передає УНН.
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У Сілені в середньому щодня в'їжджає та виїжджає близько 600 людей, а також близько 90 вантажних транспортних засобів. Закриття цього пункту пропуску не призведе до суттєвих перешкод для вантажних перевезень та для поїздок, пов'язаних з роботою, гуманітарними міркуваннями або непереборними обставинами.
Прикордонний пункт у Патернієках, який залишиться відкритим, буде обробляти всі інші поїздки між Латвією та білоруссю.
Уряд Латвії прийняв це рішення, оскільки в останні місяці спостерігається зростання кількості незаконних перетинів кордону з білоруссю.
Міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс повідомив, що минулої доби не допустили до Латвії понад 100 осіб. За його словами, перетини кордону все частіше чинять опір прикордонникам і ГУНП.
Закриття прикордонного пункту Сілене дозволить Латвії передислокувати 40-50 прикордонників для охорони кордону в іншому місці.
Крім того, прем'єр-міністр Евіка Сіліня додала, що напруга на кордоні посилюється, тому, щоб заощадити ресурси, прикордонний пункт Сілене закривають і щоб надіслати сигнал білорусі, що Латвія захищає свій кордон.
Нагадаємо
Раніше представники Польщі, Латвії, Литви та Естонії провели зустріч щодо захисту кордонів із білоруссю. Лідери країн домовились закрити кордони з білорусюю у разі виникнення "критичного інциденту".