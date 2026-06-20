Латвия получила от ЕС оборонный кредит в размере 3,5 млрд евро на развитие дроновых технологий

Латвия подписала соглашение о получении оборонного кредита на почти 3,5 млрд евро в рамках программы Европейского Союза SAFE. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Соглашение было подписано во время церемонии в Риге с участием комиссара ЕС по обороне Андрюса Кубилюса, премьер-министра Латвии Андриса Кульбергса, министра обороны Райвиса Мельниса и министра финансов Мариса Кучинскиса. Латвия стала восьмой страной, присоединившейся к оборонной кредитной программе ЕС.

Полученные средства планируется направить на развитие беспилотных авиационных систем, управляемых ракет, средств борьбы с дронами и расширение оборонно-промышленного комплекса страны. Особое внимание будет уделено ускорению закупок и укреплению безопасности восточного фланга НАТО.

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Премьер-министр Андрис Кульбергс заявил, что безопасность страны остается главным приоритетом правительства, а механизм SAFE позволяет получить необходимые ресурсы для усиления обороноспособности.

Эти деньги должны служить развитию латвийской промышленности и интересам нашей экономики – подчеркнул Кульбергс.

В Еврокомиссии отметили, что Латвия является одним из лидеров в сфере развития технологий борьбы с беспилотниками. В последнее время страна усиливает защиту своей восточной границы после нескольких случаев попадания в воздушное пространство беспилотников, которые сбились с курса из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

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