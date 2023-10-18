Латвия проверяет местную компанию на связи с рф и предоставление ресурсов армии россии

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 14565 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 27599 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 37823 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 127256 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 71212 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 87140 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 248663 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 77791 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 127046 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168485 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4.1м/с
45%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 109896 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 172618 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 86338 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 39821 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 20016 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 127132 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 172606 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 248568 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 287091 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 337755 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 4686 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 20047 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 39850 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 86369 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 61727 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Латвия проверяет местную компанию на связи с рф и предоставление ресурсов армии россии

Киев • УНН

 • 232932 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Служба государственной охраны Латвии открыла уголовное производство в отношении объектов местной компании по подозрению в предоставлении ресурсов вооруженным силам государства-агрессора россии. Агентство государственной безопасности Латвии сообщает о новых деталях этого дела, передает УНН.

Латвия проверяет местную компанию на связи с рф и предоставление ресурсов армии россии

Детали

Согласно официальной информации, на прошлой неделе Служба государственной охраны (VDD) начала расследование подозрения в отношении одной из местных компаний о предоставлении ресурсов российской армии. Спецназом проведены обыски и изъято большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции указанного предприятия.

По информации издания LAT.PRESS.LV, в этом уголовном производстве фигурирует компании "Агта-F".

Также известно, что в минувшее воскресенье латвийский TV3 ссылался на информацию СМИ российского оппозиционера Михаила Ходорковского о связи между производителем униформы для российской армии и латвийской компанией, которая производит пуговицы. В контексте этого обсуждения упоминалась именно компания "Агта-F".

Дополнение

По данным "Firmas.lv", "Арта-Ф" зарегистрирована в 1991 году, а её уставный капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот «Арта-Ф» составлял 8,062 млн евро, при этом прибыль – 983 930 евро. Реальными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталис Андреев.

В Службе государственной охраны Латвии пока осторожны - напоминают, что никто не считается виновным, пока его виновность в совершении преступления не будет установлена в установленном законом порядке.

VDD предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса, сообщает портал государственной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Майдана: экс-руководству СБУ и 20 сотрудникам фсб рф сообщили о подозрении

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,566.81