Латвия проверяет местную компанию на связи с рф и предоставление ресурсов армии россии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Служба государственной охраны Латвии открыла уголовное производство в отношении объектов местной компании по подозрению в предоставлении ресурсов вооруженным силам государства-агрессора россии. Агентство государственной безопасности Латвии сообщает о новых деталях этого дела, передает УНН.
Детали
Согласно официальной информации, на прошлой неделе Служба государственной охраны (VDD) начала расследование подозрения в отношении одной из местных компаний о предоставлении ресурсов российской армии. Спецназом проведены обыски и изъято большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции указанного предприятия.
По информации издания LAT.PRESS.LV, в этом уголовном производстве фигурирует компании "Агта-F".
Также известно, что в минувшее воскресенье латвийский TV3 ссылался на информацию СМИ российского оппозиционера Михаила Ходорковского о связи между производителем униформы для российской армии и латвийской компанией, которая производит пуговицы. В контексте этого обсуждения упоминалась именно компания "Агта-F".
Дополнение
По данным "Firmas.lv", "Арта-Ф" зарегистрирована в 1991 году, а её уставный капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот «Арта-Ф» составлял 8,062 млн евро, при этом прибыль – 983 930 евро. Реальными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталис Андреев.
В Службе государственной охраны Латвии пока осторожны - напоминают, что никто не считается виновным, пока его виновность в совершении преступления не будет установлена в установленном законом порядке.
VDD предоставит дополнительную информацию о ходе расследования в соответствии с ходом уголовного процесса, сообщает портал государственной безопасности.
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