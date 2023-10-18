Латвія перевіряє місцеву компанію на зв’язки з рф та надання ресурсів армії росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Служба державної охорони Латвії відкрила кримінальне провадження щодо об’єктів місцевої компанії за підозрою у наданні ресурсів збройним силам держави-агресора росії. Агентство державної безпеки Латвії повідомляє про нові деталі цієї справи, передає УНН.
Деталі
Згідно з офіційною інформацією, на минулому тижні Служба державної охорони (VDD) почала розслідування підозри щодо однієї з місцевих компаній про надання ресурсів російській армії. Спецпризначеннями проведено обшуки та вилучено велику кількість носіїв інформації і документів, а також зразки продукції вказаного підприємства.
За інформацією видання LAT.PRESS.LV, у цьому кримінальному провадженні фігурує компанії "Аrta-F".
Також відомо, що у минулу неділю латвійський TV3 посилався на інформацію ЗМІ російського опозиціонера Михайла Ходорковського щодо зв'язку між виробником уніформи для російської армії та латвійською компанією, яка виробляє ґудзики. В контексті цього обговорення згадувалась саме компанія "Аrta-F".
Доповнення
За даними "Firmas.lv", "Арта-Ф" зареєстрована в 1991 році, а її статутний капітал становить 712 641 євро. У 2022 році оборот «Арта-Ф» становив 8,062 млн євро, при цьому прибуток – 983 930 євро. Реальними бенефіціарами компанії є Владислав Андрєєв та Віталіс Андрєєв.
У Службі державної охорони Латвії поки що обережні - нагадують, що ніхто не вважається винним, доки його винуватість у вчиненні злочину не буде встановлена в установленому законом порядку.
VDD надасть додаткову інформацію про хід розслідування відповідно до ходу кримінального процесу, повідомляє портал державної безпеки.
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