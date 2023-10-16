Справа Майдану: екскерівництву СБУ та 20 співробітникам фсб рф повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів біглого експрезидента віктора януковича та двадцяти співробітникам федеральної служби безпеки рф під час подій революції Гідності. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Повідомлено про підозру колишньому Голові СБУ, його першому заступникові – керівникові Антитерористичного центру та начальникові Департаменту захисту національної державності СБУ у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності.
Також про підозру повідомили 20 співробітникам федеральної служби безпеки рф, які сприяли тодішньому керівництву СБУ.
Серед підозрюваних:
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- генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента рф, заступник головнокомандувача внутрішніми військами;
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- генерал-полковник начальник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф;
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- генерал-лейтенант – заступник начальника служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф – начальник управління захисту конституційного устрою;
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- генерал-майор – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф;
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- генерал-майор – перший заступник начальника департаменту оперативної інформації служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків фсб рф;
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- генерал-майор – колишній співробітник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф, зараз – заступник начальника управління фсб рф в м. москва та інші.
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Спільним рішенням тодішніх керівників СБУ та фсб рф, з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської спецслужби. За допомогою заздалегідь привезеної із собою спеціальної техніки організовували та сприяли працівникам СБУ у підготовці відеоматеріалів провокативного характеру.
Вони створили YouTube-канал, на якому було розміщено 257 відеозаписів. У них дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом. Про розміщення цих відеофайлів співробітники СБУ прозвітували перед фсб рф.
Таким чином, слідством встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на колишнє керівництво СБУ з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі та ненависті, вказали в Офісі Генпрокуратури.
Доповнення
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Перед судом постане експрезидент України Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл «Небесної сотні».