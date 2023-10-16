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Дело Майдана: экс-руководству СБУ и 20 сотрудникам фсб рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 307195 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен беглого экс-президента виктора януковича и двадцати сотрудникам федеральной службы безопасности рф во время событий революции Достоинства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, пишет УНН.

Дело Майдана: экс-руководству СБУ и 20 сотрудникам фсб рф сообщили о подозрении

Детали

Сообщено о подозрении бывшему Председателю СБУ, его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ в совершении по предварительному сговору группой лиц государственной измены и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности. 

Также о подозрении сообщили 20 сотрудникам федеральной службы безопасности рф, которые содействовали тогдашнему руководству СБУ.

Среди подозреваемых:

  • генерал армии – бывший руководитель службы безопасности президента рф, заместитель главнокомандующего внутренними войсками;
  • генерал-полковник начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом фсб рф;
  • генерал-лейтенант – заместитель начальника службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом фсб рф – начальник управления защиты конституционного строя;
  • генерал-майор – первый заместитель начальника управления защиты конституционного строя службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом фсб рф;
  • генерал-майор – первый заместитель начальника департамента оперативной информации службы оперативной информации и международных связей фсб рф;
  • генерал-майор – бывший сотрудник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом фсб рф, сейчас – заместитель начальника управления фсб рф в г. москве и другие.

Совместным решением тогдашних руководителей СБУ и фсб рф, с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. С помощью заранее привезенной с собой специальной техники организовывали и способствовали работникам СБУ в подготовке видеоматериалов провокационного характера.

Они создали YouTube-канал, на котором было размещено 257 видеозаписей. В них дискредитировались общественно-политические события в Украине и унижались украинцы как нация в целом. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед фсб рф.

Таким образом, следствием установлено непосредственное влияние спецслужб рф на бывшее руководство СБУ с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды и ненависти, указали в Офисе Генпрокуратуры.

Дополнение

Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом предстанет экс-президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел «Небесной сотни».

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