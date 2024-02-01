Латвия официально запретила своим сборным играть против россии и беларуси

Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки в Закон о спорте, которые предусматривают, что сборным страны будет запрещено играть против сборных россии или беларуси. Об этом с ссылкой на решение Сейма, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, латвийские спортсмены не смогут играть против сборных рф или белоруссии, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Закон также предусматривает, что Латвии запрещается организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта (взрослых, юношеских и юниорских), в которых национальные сборные россии или беларуси участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе.

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Дополнение

Также в аннотации к законопроекту говорится о том, что "в российской внешнеполитической политике спорт используется для построения отношений с другими странами.

Отмечается, что основная цель поправок к закону - "подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления с помощью спорта".

Напомним

Зимой прошлого года, Европейская федерация гимнастики отклонила предложение разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, несмотря на решение Международной федерации.