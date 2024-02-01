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Латвія офіційно заборонила своїм збірним грати проти росії та білорусі

Латвія офіційно заборонила своїм збірним грати проти росії та білорусі

Київ • УНН

 • 26366 перегляди

Парламент Латвії заборонив національним збірним грати проти російських та білоруських команд, щоб продемонструвати солідарність з Україною та перешкодити росії легітимізувати свої воєнні злочини за допомогою спорту.

Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про спорт, які передбачають, що збірним країни буде заборонено грати проти збірних росії або білорусі. Про це з посиланням на рішення Сейму, пише УНН.

Деталі 

Згідно з документом, латвійські спортсмени не зможуть грати проти збірних рф або білорусі, якщо вони беруть участь у змаганнях під своїм прапором або в нейтральному статусі.

Закон також передбачає, що Латвії забороняється організовувати змагання збірних команд з ігрових видів спорту (дорослих, юнацьких та юніорських), у яких національні збірні росії або білорусі беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі.

Німеччина підтримує відсторонення російських та білоруських атлетів від Олімпіади27.01.24, 12:13 • 103249 переглядiв

Доповнення 

Також в анотації до законопроєкту ідеться про те, що "в російській зовнішньополітичній політиці спорт використовується для побудови стосунків з іншими країнами. 

Зазначається, що основна мета поправок до закону – "підкреслити солідарність Латвії з Україною і фундаментально заблокувати будь-які спроби росії узаконити свої воєнні злочини за допомогою спорту".

Нагадаємо

Взимку минулого року, Європейська федерація гімнастики відхилила пропозицію дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань, незважаючи на рішення Міжнародної федерації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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