Латвія офіційно заборонила своїм збірним грати проти росії та білорусі
Київ • УНН
Парламент Латвії заборонив національним збірним грати проти російських та білоруських команд, щоб продемонструвати солідарність з Україною та перешкодити росії легітимізувати свої воєнні злочини за допомогою спорту.
Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про спорт, які передбачають, що збірним країни буде заборонено грати проти збірних росії або білорусі. Про це з посиланням на рішення Сейму, пише УНН.
Деталі
Згідно з документом, латвійські спортсмени не зможуть грати проти збірних рф або білорусі, якщо вони беруть участь у змаганнях під своїм прапором або в нейтральному статусі.
Закон також передбачає, що Латвії забороняється організовувати змагання збірних команд з ігрових видів спорту (дорослих, юнацьких та юніорських), у яких національні збірні росії або білорусі беруть участь під своїм прапором або в нейтральному статусі.
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Також в анотації до законопроєкту ідеться про те, що "в російській зовнішньополітичній політиці спорт використовується для побудови стосунків з іншими країнами.
Зазначається, що основна мета поправок до закону – "підкреслити солідарність Латвії з Україною і фундаментально заблокувати будь-які спроби росії узаконити свої воєнні злочини за допомогою спорту".
Нагадаємо
Взимку минулого року, Європейська федерація гімнастики відхилила пропозицію дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань, незважаючи на рішення Міжнародної федерації.