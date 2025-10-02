Lamborghini планирует больше внедорожных суперкаров, возможны такие версии Temerario и Revuelto, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, с рекордными 10 687 автомобилями, поставленными в 2024 году, Lamborghini сейчас сильнее, чем когда-либо. Здоровый баланс последних лет, как отмечается, дал компании пространство для экспериментов с нишевыми моделями, такими как Huracan Sterrato. Продолжение на базе Temerario почти подтверждено, и есть потенциал для еще более специальных проектов, пишет издание.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Lamborghini Федерико Фоскини рассказал Autocar, что бренд планирует выпустить еще "более сумасшедшие" модели. Он намекнул на пикантные производные Revuelto, возможно, включая внедорожную версию по образцу Sterrato. Urus уже получил внедорожный вид с прочным ST-X, хотя он так и не попал в производство. Из трех текущих моделей Lamborghini Urus остается самым логичным кандидатом на создание специального издания для любых нужд, указывает издание.

Фоскини отметил, что существует явный спрос на такие сумасшедшие проекты, как Sterrato, поэтому Lamborghini намерена развивать успех этой растущей ниши. Бренд стремится исследовать идеи, выходящие за рамки обычных дорожных суперкаров: "Мы всегда ищем сумасшедшие вещи во всех измерениях".

Помимо экзотических автомобилей с высоким рулем, Lamborghini не исключает возможности выпуска заднеприводной версии Temerario. Более крупный Revuelto уже породил хардкорный Fenomeno, который сейчас является самым быстрым и мощным серийным автомобилем бренда.

Представлен новый Lamborghini Fenomeno — самый мощный из всех

Как сказал Фоскини, "предел - это небо", когда речь идет о производных существующих моделей.

Что касается бестселлера компании, то Urus все же не теряет двигатель внутреннего сгорания. Lamborghini недавно подтвердила, что кроссовер (SUV) второго поколения сохранит бензиновый двигатель с плагин-гибридной установкой, несмотря на предыдущие планы полностью перейти на электрический транспорт. Аналогично, четырехместный Lanzador, изначально анонсированный как модель только для электромобилей, теперь все больше похоже, что появится как PHEV в 2029 году, на год позже запланированного срока, пишет издание.

Lamborghini передает в дар первый Aventador в США: легенда суперкаров нашла новый дом в музее