Lamborghini планирует больше внедорожных суперкаров

Эксклюзив
12:31 • 5740 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 16996 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 25658 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 27696 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26066 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 43032 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20823 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 21467 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 38205 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 56234 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto2 октября, 05:59 • 25928 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 32580 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО08:49 • 14592 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 16750 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 14417 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 10154 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 14595 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 16914 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 32738 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 43032 просмотра
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 298 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 52212 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 60381 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 42647 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 45191 просмотра
Lamborghini планирует больше внедорожных суперкаров

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Lamborghini планирует выпустить больше внедорожных суперкаров, включая возможные версии Temerario и Revuelto, а также рассматривает заднеприводную версию Temerario. Компания стремится развивать успех нишевых моделей, таких как Huracan Sterrato, из-за значительного спроса.

Lamborghini планирует больше внедорожных суперкаров

Lamborghini планирует больше внедорожных суперкаров, возможны такие версии Temerario и Revuelto, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, с рекордными 10 687 автомобилями, поставленными в 2024 году, Lamborghini сейчас сильнее, чем когда-либо. Здоровый баланс последних лет, как отмечается, дал компании пространство для экспериментов с нишевыми моделями, такими как Huracan Sterrato. Продолжение на базе Temerario почти подтверждено, и есть потенциал для еще более специальных проектов, пишет издание.

Руководитель отдела продаж и маркетинга Lamborghini Федерико Фоскини рассказал Autocar, что бренд планирует выпустить еще "более сумасшедшие" модели. Он намекнул на пикантные производные Revuelto, возможно, включая внедорожную версию по образцу Sterrato. Urus уже получил внедорожный вид с прочным ST-X, хотя он так и не попал в производство. Из трех текущих моделей Lamborghini Urus остается самым логичным кандидатом на создание специального издания для любых нужд, указывает издание.

Фоскини отметил, что существует явный спрос на такие сумасшедшие проекты, как Sterrato, поэтому Lamborghini намерена развивать успех этой растущей ниши. Бренд стремится исследовать идеи, выходящие за рамки обычных дорожных суперкаров: "Мы всегда ищем сумасшедшие вещи во всех измерениях".

Помимо экзотических автомобилей с высоким рулем, Lamborghini не исключает возможности выпуска заднеприводной версии Temerario. Более крупный Revuelto уже породил хардкорный Fenomeno, который сейчас является самым быстрым и мощным серийным автомобилем бренда. 

Представлен новый Lamborghini Fenomeno — самый мощный из всех18.08.25, 11:33 • 2683 просмотра

Как сказал Фоскини, "предел - это небо", когда речь идет о производных существующих моделей.

Что касается бестселлера компании, то Urus все же не теряет двигатель внутреннего сгорания. Lamborghini недавно подтвердила, что кроссовер (SUV) второго поколения сохранит бензиновый двигатель с плагин-гибридной установкой, несмотря на предыдущие планы полностью перейти на электрический транспорт. Аналогично, четырехместный Lanzador, изначально анонсированный как модель только для электромобилей, теперь все больше похоже, что появится как PHEV в 2029 году, на год позже запланированного срока, пишет издание.

Lamborghini передает в дар первый Aventador в США: легенда суперкаров нашла новый дом в музее22.08.25, 12:35 • 6131 просмотр

Юлия Шрамко

Авто
Электроэнергия