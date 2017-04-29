Л.ЛЬЮИС назвал замечательной форму Кличко перед боем с Е.Джошуа

"Все говорят, что Кличко старый и он больше уже ни на что не способен. Но я уверен, что он хочет доказать всем, что они не правы. Потому что я поступил бы так же. И, знаете, никогда не видел Владимира в столь прекрасной физической форме. А Джошуа набрал очень большой вес и это может сделать разницу ". Носить столько мышц все 12 раундов будет очень трудно. Он должен теперь следить за своей выносливостью и должен убедиться, что он может боксировать с той же легкостью, что и раньше ", - отметил Л.ЛЬЮИС.

Кроме того, Л.ЛЬЮИС добавил, что на болельщиков по всему миру "безусловно ждет хороший бой".

Заметим, что бой состоится 29 апреля на девяностотысячным лондонской арене "Уэмбли".

Как сообщал УНН, на церемонии взвешивания Е.Джошуа на 10 фунтов перевесил украинского спортсмена.