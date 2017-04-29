Л.Льюїс назвав чудовою форму В.Кличка перед боєм з Е.Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі американець Леннокс Льюїс заявив, що Володимир Кличко, котрий сьогодні зустрінеться в рингу з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, може мати перевагу над опонентом навіть у витривалості через гарну форму українця, а також велику вагу суперника, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
“Всі говорять, що Кличко старий і що він більше вже ні на що не здатний. Але я впевнений, що він хоче довести всім, що вони не мають рації. Тому що я вчинив би так само. І, знаєте, ніколи не бачив Володимира в настільки чудовій фізичній формі. А Джошуа набрав дуже велику вагу і це може зробити різницю”. Носити стільки м’язів всі 12 раундів буде дуже важко. Він повинен тепер стежити за своєю витривалістю і повинен переконатися, що він може боксувати з тією ж легкістю, що й раніше,“ — наголосив Л.Льюїс.
Окрім того, Л.Льюїс додав, що на уболівальників по всьому світові “безумовно чекає хороший бій”.
Зауважимо, що бій відбудеться 29-го квітня на 90-тисячній лондонській арені “Вемблі”.
Як повідомляв УНН, на церемонії зважування Е.Джошуа на 10 фунтів переважив українського спортсмена.