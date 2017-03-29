Л.Кучма прибыл на заседание контактной группы в Минск

"Леонид Кучма прибыл в аэропорт города Минск", - сообщила она.

Напомним, контактная группа в последний раз проводила заседание в Минске 15 марта.

Как сообщал УНН, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Россия тормозит работу всех подгрупп в Минске.