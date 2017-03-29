Л.Кучма прибыл на заседание контактной группы в Минск
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Представитель украинской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй Президент Украины Леонид Кучма прибыл в аэропорт в Минске. Об этом УНН сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.
"Леонид Кучма прибыл в аэропорт города Минск", - сообщила она.
Напомним, контактная группа в последний раз проводила заседание в Минске 15 марта.
Как сообщал УНН, представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что Россия тормозит работу всех подгрупп в Минске.