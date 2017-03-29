Л.Кучма прибув на засідання контактної групи до Мінська
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Представник української сторони у тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другий Президент України Леонід Кучма прибув до аеропорту в Мінську. Про це УНН повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.
“Леонід Кучма прибув до аеропорту міста Мінськ”, — повідомила вона.
Нагадаємо, контактна група востаннє проводила засідання в Мінську 15 березня.
Як повідомляв УНН, представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко заявила, що Росія гальмує роботу всіх підгруп у Мінську.