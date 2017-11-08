Квота украиноязычных песен на радио выросла до 30%

Закон об установлении квот на украиноязычные песни на радио вступил в силу 8 ноября 2016 года. Законом предусматривается, что в течение первого года доля песен на государственном языке составляет 25%, начиная со второго рокучастка составляет 30%, с третьего года - 35%.

Квоты на песни на украинском языке следует соблюдать с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 часов.

При этом не менее 60% песен должно звучать языках стран-членов ЕС.

За невыполнение закона телерадиоорганизация, которая осуществляет радиовещания, платит штраф в размере 5 процентов общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной в соответствии с лицензией на вещание.

Как сообщал УНН, 13 октября 2017 года закон о 75% украиноязычной квоты на ТВ вступил в силу.