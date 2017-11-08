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Квота україномовних пісень на радіо зросла до 30%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Мінімальна квота на частку україномовних пісень на радіо зросла до 30%, передає УНН.

Закон про встановлення квот на україномовні пісні на радіо набув чинності 8 листопада 2016 року. Законом передбачається, що протягом першого року частка пісень державною мовою становить 25%, починаючи з другого рокучастка становить 30%, з третього року — 35%.

Квоти на пісні українською мовою слід дотримуватися з 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 години.

При цьому не менше 60% пісень має звучати мовами країн-членів ЄС.

За невиконання закону телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення.

Як повідомляв УНН, 13 жовтня 2017 року закон про 75% україномовної квоти на ТБ набув чинності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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