Билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 499 гривен

"Внимание! Билеты, кроме VIP-сектора, теперь стоят всего 499 грн Так, места в секторах, и фан-зона, а также Golden Circle! Все - по 499 грн. Другими словами, это скидка до -80% или до -2000 грн ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организаторы сообщили программу концертов на Евровидение на Троицкой площади

Как сообщал УНН, в продаже появились комплексные билеты на все шоу Евровидение-2017.