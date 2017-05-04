Билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 499 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Оргкомитет Евровидения - 2017 в Украине принял решение радикально снизить стоимость билетов на первый полуфинал (вживую - ред.), Который состоится 9 мая в 22:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил официальный дистрибьютор Concert.ua, передает УНН.
"Внимание! Билеты, кроме VIP-сектора, теперь стоят всего 499 грн Так, места в секторах, и фан-зона, а также Golden Circle! Все - по 499 грн. Другими словами, это скидка до -80% или до -2000 грн ", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в продаже появились комплексные билеты на все шоу Евровидение-2017.