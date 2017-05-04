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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 32828 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Квитки на Євробачення-2017 коштуватимуть від 499 гривень

Київ • УНН

 • 12361 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Оргкомітет Євробачення — 2017 в Україні прийняв рішення радикально знизити вартість квитків на перший півфінал (наживо — ред.), який відбудеться 9 травня о 22:00. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіційний дистриб’ютор Concert.ua, передає УНН.

Квитки на Євробачення-2017 коштуватимуть від 499 гривень

“Увага! Квитки, окрім VIP-сектору, відтепер коштують всього 499 грн! Так, місця в секторах, і фан-зона, і навіть Golden Circle! Все — по 499 грн. Іншими словами, це знижка до −80% або до −2000 грн!” — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Організатори повідомили програму концертів до Євробачення на Троїцькій площі

Як повідомляв УНН, у продажу з’явилися комплексні квитки на всі шоу Євробачення-2017.

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