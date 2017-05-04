Квитки на Євробачення-2017 коштуватимуть від 499 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Оргкомітет Євробачення — 2017 в Україні прийняв рішення радикально знизити вартість квитків на перший півфінал (наживо — ред.), який відбудеться 9 травня о 22:00. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіційний дистриб’ютор Concert.ua, передає УНН.
“Увага! Квитки, окрім VIP-сектору, відтепер коштують всього 499 грн! Так, місця в секторах, і фан-зона, і навіть Golden Circle! Все — по 499 грн. Іншими словами, це знижка до −80% або до −2000 грн!” — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у продажу з’явилися комплексні квитки на всі шоу Євробачення-2017.