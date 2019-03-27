Квалификации на Евро-2020: Дания отыграла три мяча и вырвала ничью у Швейцарии

Сначала после дальнего удара от Родригеса мяч после рикошета дошел до Фройлера, который и изменил цифры на табло - 1:0. На 66 и 76 минутах Джака и Эмболо казалось сняли вопрос о победителе баталии, забив еще по голу - 3:0.

Однако датчане создали камбэк и начиная с 84 минуты играли три мяча благодаря усилиям Йоргенсена, Гюткьера и Дальсгора. Йоргенсен головой замкнул мяч после подачи со штрафного, Гюткьер замкнул прострел одного из партнеров, а Дальсгор оказался самым проворным в чужой штрафной и переправил игровой снаряд головой в сетку - 3:3.

Добавим, что Швейцария с 4 баллами занимает вторую строчку в группе D, а Дания имеет только один пункт.