Кваліфікації на Євро-2020: Данія відіграла три м'ячі та вирвала нічию у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У групі D відбору на ЧЄ-2020 з футболу в гості до Швейцарії приїхала Данія. Зустріч пройшла на арені "Санкт-Якоб Парк", передає кореспондент УНН.
Спочатку після удару здалеку від Родрігеса м'яч після рикошету дійшов до Фройлера, який і змінив цифри на табло – 1:0. На 66 і 76 хвилинах Джака і Емболо здавалося зняли питання щодо переможця баталії, забивши ще по голу – 3:0.
Проте датчани створили камбек і починаючи з 84 хвилини відіграли три м'ячі завдяки зусиллям Йоргенсена, Гюткьєра і Дальсгора. Йоргенсен головою замкнув м'яч після подачі зі штрафного, Гюткьєр замкнув простріл одного з партнерів, а Дальсгор виявився найбільш проворним у чужій штрафній та переправив ігровий снаряд головою до сітки – 3:3.
Додамо, що Швейцарія з 4 балами займає другий рядок у групі D, а Данія має тільки один пункт.