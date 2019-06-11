Квалификация Евро-2020: Испания разгромила шведов в матче лидеров группы F
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В одном из центральных противостояний соревновательного дня отбора на ЧЕ-2020 по футболу титулованная сборная Испании принимала на "Сантьяго Бернабеу" команду Швеции, сообщает корреспондент УНН.
Хозяева газона доминировали на протяжении матча, нанеся 24 удара против 5-ти у скандинавов. Однако большинство голов в ворота гостей влетело с пенальти, а именно два. На 64 минуте Серхио Рамос реализовал стандартный удар после игры рукой Ларссона, а на 84 минуте Мората забил 11-метровый после нарушения правил одного из шведов (в подкате снес испанца).
Точку в игре поставил полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль - ударом с левой попал под дальнюю штангу владений Ольсена (3:0).
В других баталиях группы румыны разгромили в гостях Мальту 4:0, а Фарерские острова уступили норвежцам - 2:0.
Отметим, в турнирной таблице группы F испанцы имеют максимальные 12 баллов, а шведы - 7.
Скандинавов в таблице уже догнала Румыния (7).