Кваліфікація Євро-2020: Іспанія розгромила шведів у матчі лідерів групи F
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В одному з центральних протистоянь змагального дня відбору на ЧЄ-2020 з футболу титулована збірна Іспанії приймала на "Сантьяго Бернабеу" команду Швеції, повідомляє кореспондент УНН.
Господарі газону домінували протягом матчу, завдавши 24 удари проти 5-ти у скандинавів. Однак більшість голів у ворота гостей влетіла з пенальті, а саме два. На 64 хвилині Серхіо Рамос реалізував стандартний удар після гри рукою Ларссона, а на 84 хвилині Мората забив 11-метровий після порушення правил одного зі шведів (у підкаті зніс іспанця).
Крапку у грі поставив півзахисник "Реал Сосьєдаду" Мікель Оярсабаль – ударом з лівої поцілив під дальню стійку володінь Ольсена (3:0).
В інших баталіях групи румуни розгромили в гостях Мальту 4:0, а Фарерські острови поступилися норвежцям – 2:0.
Відзначимо, в турнірній таблиці групи F іспанці мають максимальні 12 балів, а шведи - 7.
Скандинавів в таблиці вже наздогнала Румунія (7).